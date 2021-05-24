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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker videolarının zirveye çıktığı IMDb listesine erişilemiyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoların ‘Bir mafya liderinin itirafları‘ başlığıyla ilk sıraya yerleştiği film ve dizi veri tabanı IMDb’nin en iyi TV yapımları kategorisine erişim kesildi.

Peker’in çekip Youtube üzerinden yayınladığı videolar, IMDb’de ‘Bir mafya liderinin itirafları’ adıyla binlerce oy alarak, kullanıcılar tarafından en beğenilen 250 TV yapımının belirlendiği listede birinci sıraya çıkmıştı.

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Ancak IMDb sitesinin bu bölümüne erişim kesildi. Sitenin diğer bölümlerindeyse böyle bir soruna rastlanmadı.

13 binden fazla 10 üzerinden 10 puan alan videolar ‘Yerküremiz’‘Band of Brothers’, ‘Çernobil’‘Breaking Bad’ ve ‘Wire’ gibi ‘efsane’ belgesel ve dizileri geride bırakmıştı.

Sitedeki ‘Bir mafya liderinin itirafları‘ başlığında şu tanıtım yapılmıştı: “Hükümetle derin bağlantıları bulunan bir mafya lideri devrilir ve evi basılır. Şimdi o, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yanlış yapanlardan intikam almak istiyor.”

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Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya,, “Her hafta canını bir kere yakacağım” diye seslenerek çeşitli iddialar paylaşan Peker, “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti. 

Peker, ‘Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür’ başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade etmiş, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu. Peker, “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek bugün yayınladığı 7’nci videosunda ‘çok çok çok ama çok ciddi konular bölümü’ne giriş yapmıştı.

Sedat Peker’in videoları ‘IMDB Top 250’de 1’inci sırada

Peker’den 7’nci video: Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağım

Peker’e New York Times da kayıtsız kalamadı: Suçlamaları hükümeti sarsıyor

Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Peker 5’inci videoda Soylu’ya seslendi: Her hafta bir kere canını yakacağım

Peker’den 4’üncü video: Soylu bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi

Peker’den üçüncü video: Karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım

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