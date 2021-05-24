Bakan Koca: Aşı programının ilk aşaması tamamlandı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, “Türkiye’de başarıyla uyguladığımız Covid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık” dedi.

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Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 74’üncü Dünya Sağlık Asamblesi’nde (DSA) konuştu.

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Tarihte ikinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Koca, uzlaşı sağlanması halinde, “Pandemi Çerçeve Sözleşmesi” de dahil olmak üzere tüm uluslararası girişimleri Türkiye olarak yapıcı bir şekilde destekleyeceğinin altını çizdi.

Sağlık bakanı Covid-19 aşılarına erişimde yaşanan ‘etik ve epidemiyolojik sorunların ve hakkaniyetli erişim konusunda dünyanın içinde bulunduğu tehlikeyi’ ifade ederek, “Bu konu, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım gibi birçok konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil gündem maddesidir” diye konuştu.