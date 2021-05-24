Kaş’ta deniz dibi temizliği: Şişme bot da çıktı araç lastiği de

Antalya’nın Kaş ilçesinde üç gün süren deniz dibi temizliğinde su altından çıkarılanlar görenleri hayrete düşürdü. Denizin dibinde yok yoktu! Şişme bottan araç lastiğine traktörden leğene ne ararsanız çıktı sudan.

Fotoğraflar: DHA

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi koordinesinde, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ile Kaş Sualtı Derneği (KASAD) desteğiyle su altı temizliği yapıldı. İlçede faaliyet gösteren dalış okullarının tekneleri ve 40 dalgıç katıldı.

Reklam

Birinci gün adalar, Ufak Dere, İnönü, Çoban ve Çapabanko koyları ile Üzümlü İskelesi başta olmak üzere sık kullanılan 15 dalış noktasında dip temizliği yapıldı. İkinci ve üçüncü gününde ise oteller bölgesi ve eski Kaş Yat Limanı içinde.

Denizden çıkarılan atıklar, teknelerle Kaş Limanı’na taşındı. Bot ve lastiklerin yanı sıra ev eşyaları, cam şişelerinin aralarında olduğu çok sayıda atık ayrıştırıldı ve belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Yatçı Nihat Tokgöz şunları söyledi: “Kaş dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen dalış merkezlerinden biri. Mavi yolculuk ve günübirlik yat turizm merkezi. Bu nedenle Kaş’ın denizini temiz tutmak herkesin görevi. Ancak denizden çıkanlar, Kaş’ın denizini ne kadar hor kullandığımızın bir göstergesi. Deniz altından beş yıl önce battığı tahmin edilen 4,5 metre uzunluğunda bir tekne, göçmen kaçırmada kullanılan şişme bot, yüzlerce iş makinesi, traktör, otomobil lastikleri, binlerce cam şişe, leğenler, deniz kıyısında dalgaların yıktığı platformların parçaları, ev eşyaları daha neler neler çıkardık. “