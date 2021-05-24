İki İsrailliyi bıçaklayan Filistinli öldürüldü

Doğu Kudüs’te gösterilerin odak noktası haline gelen bir mahallenin yakınında iki İsrailliyi bıçaklayan Filistinli bir adam vurularak öldürüldü.
AA’nın haberine göre İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 20’li yaşlardaki iki erkek yaralının müdahalenin ardından hastaneye nakledildiğini açıkladı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
İsrail basınında yer alan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan iki İsrailliden birinin asker olduğu aktarıldı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne 11 gün süren bombalamasının ardından 250’ye yakın Filistinli hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı ise 2 binin üzerinde.