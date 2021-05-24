Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki İsrailliyi bıçaklayan Filistinli öldürüldü

Doğu Kudüs’te gösterilerin odak noktası haline gelen bir mahallenin yakınında iki İsrailliyi bıçaklayan Filistinli bir adam vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 20’li yaşlardaki iki erkek yaralının müdahalenin ardından hastaneye nakledildiğini açıkladı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Reklam

İsrail basınında yer alan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan iki İsrailliden birinin asker olduğu aktarıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 11 gün süren bombalamasının ardından 250’ye yakın Filistinli hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı ise 2 binin üzerinde.

İsrail-Filistin krizi: ‘Kaybeden Türkiye’

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

BBC fark etti: Google’dan Gazze sansürü

Gazze’de can kaybı 139’a yükseldi

İsrail başbakan danışmanı: Çatışmalar, kalıcı bir sessizlikle sona ermeli

İsrail ordusu önce ‘Gazze’ye girildi’ dedi, sonra çark etti

İsrail’e bu kez Lübnan’dan füze

Yahudiler ve Araplar ‘beraber yaşama’ mitinglerinde buluştu

İsrail kara harekatına hazırlanıyor

Gazze’de can kaybı 65’e yükseldi

Yüzlerce İsrailli Mescid-i Aksa’daki yangını konserdeymiş gibi izledi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırısında 205 yaralı var

Sokağa çıkma yasağına rağmen birçok ilde İsrail’i protesto gösterisi düzenlendi

Filistin: Gazze’de 20 kişi hayatını kaybetti

Mescid-i Aksa’da yine polis saldırısı: 180 yaralı

İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı

SON HABERLER

‘Kuzey Akım’dan bize ne’ diyelim mi?

Biden yönetiminin ‘Kuzey Akım 2’ projesine katılan firmalara yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi ve zaten yüzde 95 oranında tamamlanmış botu hattının önünden çekilmesi bugün gündemi işgal eden olayların çok daha ötesinde öneme sahip bir gelişme.