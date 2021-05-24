Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişiye gözaltı

Diyarbakır merkezli beş ildeki PKK operasyonunda HDP’nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre haklarında gizli tanık beyanları bulunan, örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan, eylem organize eden kişilerin tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Reklam

Diyarbakır başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli’de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP’li eski Batman belediye eşbaşkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır il başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP’li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

SON HABERLER

Uzanırken yapabileceğiniz 100 şey

Uzanırken sadece kitap okuyabileceğinizi, uyuyabileceğinizi veya televizyon izleyeceğinizi düşünenlerden misiniz?
Nina Fröhlich, hamilelik dönemini yatarak geçirmek zorunda kalan arkadaşı ile konuşması sonrasında hazırladığı keyifli kitapta, okuyucu için ‘Yatma tipi testi’ de yer alıyor. Testi yapıp, hangi tip ‘yatıcı’ olduğunuzu öğreniyor ve o başlık altındaki aktivitelere bakarak, ilham alabiliyorsunuz. Sokak kısıtlamasının olduğu günlerde ilham verici olabilir!

‘Kuzey Akım’dan bize ne’ diyelim mi?

Biden yönetiminin ‘Kuzey Akım 2’ projesine katılan firmalara yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi ve zaten yüzde 95 oranında tamamlanmış botu hattının önünden çekilmesi bugün gündemi işgal eden olayların çok daha ötesinde öneme sahip bir gelişme.