HDP’nin il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişiye gözaltı

Diyarbakır merkezli beş ildeki PKK operasyonunda HDP’nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre haklarında gizli tanık beyanları bulunan, örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan, eylem organize eden kişilerin tespitine yönelik çalışma yapıldı.

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Diyarbakır başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli’de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP’li eski Batman belediye eşbaşkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır il başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP’li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.