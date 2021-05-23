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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Ankara’da operasyonu: Eski HDP Esenler ilçe eş bakanı dahil altı kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, HDP’nin eski Esenler ilçe eş başkanı N.B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul polisi, hakkında, ‘PKK’nın kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu’ yönünde ihbar alınan N.B.Ö’nün yanısıra kırsal alanda faaliyet göstermiş şüphelilerin yakalanması için harekete geçmişti.

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İstanbul’da altı ilçede ve Ankara’da sekiz ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Altı kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

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