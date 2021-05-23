İstanbul ve Ankara’da operasyonu: Eski HDP Esenler ilçe eş bakanı dahil altı kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, HDP’nin eski Esenler ilçe eş başkanı N.B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisi, hakkında, ‘PKK’nın kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu’ yönünde ihbar alınan N.B.Ö’nün yanısıra kırsal alanda faaliyet göstermiş şüphelilerin yakalanması için harekete geçmişti.
İstanbul’da altı ilçede ve Ankara’da sekiz ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Altı kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller bulundu.
Soruşturma devam ediyor.