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Yaramazlara biraz batar!

Kriptodan çıkan para 1 trilyon dolardan fazla

10 Mayıs haftasında 2,57 trilyon dolara kadar çıkan kripto paraların toplam piyasa değeri 1,5 trilyon doların altında. 14 Nisan’da rekor kıran bitcoin ise o gün bugündür yüzde 50’ye yakın değer kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Coinmarketcap’in verilerine göre bitcoin’de geçen hafta kayıp yüzde 20’ye yakın. Çin cephesinden gelen kötü haberler sonrası 42 bindeki güçlü desteğin kırılması ile BTC kendini bir anda 30 bin dolarda bulmuştu. Bitcoin yeni haftaya 36 bin dolar seviyesinde başladı. Bitcoin’in toplam piyasa değeri de 684 milyar dolara kadar düştü. Piyasa hakimiyeti ise yüzde 44 seviyesinde.

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Piyasanın ikinci büyük oyuncusu ethereum’da da işler pek iyi gitmiyor. 12 Mayıs’ta 4 bin 372 dolarla en yüksek seviyesine ulaşan ETH, büyük düşüşte 1728 dolara kadar indi. Haftaya 2 bin 250 dolar seviyesinde başlayan ethereum’da genel kayıp tıpkı bitcoin gibi yüzde 50’nin üstünde.

Türk yatırımcıların oldukça ilgi gösterdiği ripple da 1 dolarlı seviyelerin altına çekildi. Dava sürecindeki olumlu gelişmeler nedeniyle nisan ayında 1,96 dolara kadar tırmanan XRP daha sonra kademeli olarak düşüşe geçti. Ripple, büyük düşüşte ise 0,65 dolarlara kadar indi. XRP’nin yeni haftaya başlangıç fiyatı 0,84 dolar seviyesinde. Ripple’da tepe ile dip arasındaki fark yüzde 67’yi buldu.

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