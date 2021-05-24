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Yaramazlara biraz batar!

Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kıblesinin yanlış olduğu fark edilerek yıkılan cami yeniden inşa ediliyor.

Fotoğraf: AA

Yaylaköy Mahallesi’ndeki cami, kıblesinin hatalı olması ve daha büyük cami ihtiyacı nedeniyle geçen yıl yıkıldı.

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Yaylaköy Cami Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği yeni caminin inşaatını başlattı.

AA’nın haberine göre eski caminin kıblesinde 45 derecelik sapma olduğunu aktaran caminin imamı Ömer Taş şunları söyledi: “Böyle bir durumla karşılaşınca mahalleli büyük bir şoka uğramıştı. Şimdiye kadar niye tespit edilmedi diye bir sitemleri oldu. Eski teknolojiyle yapıldığı için kasti bir hata olmadığını düşünüyoruz.”

Taş, 2017’de yaptığı ölçümde, 1968 yılında yapılan caminin kıblesinde sapma olduğunu belirlemişti. İçinde yapılan düzenlemeyle camide bir süre daha ibadete devam edilmişti.

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