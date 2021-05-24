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Yaramazlara biraz batar!

İzmir Barosu’ndan suç duyurusu: Peker ve videolarda adı geçenler soruşturulsun

İzmir Barosu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve Peker’in yayınladığı videolarda adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro başkanlığının açıklamasında Sedat Peker’in 2-23 Mayıs arasında Youtube kanalından ülkeyi sarsacak nitelikte açıklamalar yapıldığı ve paylaşımlarının ülke gündeminin ilk sırasına yerleştiği hatırlatıldı. Devlet ve mafya ilişkileri açısından çok önemli itiraflar barındırdığı belirtilen videoların ciddiyetle ele alınması ve bağımsız yargı tarafından değerlendirilmesinin hukuk devleti olma iddiasının gereği olduğu ifade edildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ne var ki, üzülerek takip etmekte olduğumuz üzere, bir aya yakın sürede bahsi geçen açıklamalar milyonlarca kez izlenmesine ve konunun tarafları defaatle açıklamalar yapmasına rağmen; başkanlığımız tarafından bilinen, açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır. Anayasa’nın 2. maddesi uyarınca demokratik bir hukuk devleti olmanın ön koşulu, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden tamamen ayrı olması ve yargının bağımsız hareket edebilmesidir. Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren, erki dar bir suç grubuna vermeyi ve bundan çıkar sağlamayı  amaçlayan eylemlerin soruşturulmaması, söz konusu anayasal niteliklerin artık tamamen ortadan kalktığını gösterecek olup bugünkü kirli tabloda dahi görevinin gereğini yerine getiremeyen yargı mensuplarının, her şeyden önce bağımsız yargı yetkisini adlarına kullanmakta oldukları yurttaşlarımıza karşı asla inkar edemeyecekleri bir sorumluluk doğuracaktır.”

İzmir Barosu’nun Avukatlık Kanunu’nun verdiği yetki uyarınca, hukukun üstünlüğünü korumak ve savunmakla görevlendirilmiş olduğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle Sedat Peker’in YouTube hesabında yayınlanan yedi ayrı videoda belirttiği hususlarla ilgili olarak, Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar, Ağar’ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar, eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım ve videolar incelenip gerekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında, suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Soylu’nun görevden alınması talep edilen açıklama şöyle devam etti: “Soruşturmanın selameti açısından, söz konusu iddiaların odağında bulunan Süleyman Soylu’nun amir sıfatıyla soruşturmayı sürdürecek kişilerin üstü konumunda bulunması sebebiyle derhal İçişleri Bakanlığı görevinden alınması, soruşturmanın hızla başlaması gerekmektedir.”

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