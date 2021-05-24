Kozan’da, iki kadın ölü bulundu: Biri otomobilde, diğeri aracın yakınında

Adana’nın Kozan ilçesinde iki kadın ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Dün geceyarısı, Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzerindeki kanal mevkiinden geçenler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü. Durumdan şüphelenip polise haber verdi.

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Araç içinde bir kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, araçtan yaklaşık 100 metre geride bir kadının daha cansız bedenini buldu. Cumhuriyet başsavcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki kadının Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu tespit edildi. Duman ve Elşemo’nun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.