Singapur’da, Covid-19’u bir dakikada tespit eden nefes testine onay

Uzanırken sadece kitap okuyabileceğinizi, uyuyabileceğinizi veya televizyon izleyeceğinizi düşünenlerden misiniz?

Nina Fröhlich, hamilelik dönemini yatarak geçirmek zorunda kalan arkadaşı ile konuşması sonrasında hazırladığı keyifli kitapta, okuyucu için ‘Yatma tipi testi’ de yer alıyor. Testi yapıp, hangi tip ‘yatıcı’ olduğunuzu öğreniyor ve o başlık altındaki aktivitelere bakarak, ilham alabiliyorsunuz. Sokak kısıtlamasının olduğu günlerde ilham verici olabilir!