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Yaramazlara biraz batar!

Singapur’da, Covid-19’u bir dakikada tespit eden nefes testine onay

Singapur’da, Covid-19’u bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımı onaylandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Singapur Ulusal Üniversitesi’nin açıklamasından aktardığına göre Breathonix adlı şirketin geliştirdiği nefes testinin, ada ülkesinde onay alan ilk nefes analiz sistemi olduğu belirtildi.

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Nefes testinin şu ana kadar biri Dubai, ikisi Singapur’da olmak üzere üç kez denendiği kaydedilen açıklamada testin, 180 hastanın katıldığı deneyde yüzde 93 duyarlılığa sahip olduğu ifade edildi.

Test kara yollarındaki bazı kontrol noktalarında seyahat edenlere uygulanacak. Sonucu pozitif çıkanlara sürüntü testi yapılacak.

Singapur Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülkede son 24 saatte 36 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Toplam 61 bin 860 vakanın görüldüğü ülkede, hastalık nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

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