Eğitimli köpekler ‘corona kokulu’ çoraptan virüslü kişileri tespit edebiliyor

Eğitimli köpekler, corona virüsü taşıyanların giydiği çorapları koklayarak enfeksiyonu tespit etmekte kullanılabilir.

Fotoğraf: Reuters

Britanyalı bilim insanlarının araştırmasına göre söz konusu köpekler havaalanı gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde ‘corona kokusu’nu alabiliyor.

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Araştırmada ikili ekipler halinde çalışan köpekler, bir havaalanında uçaktan inen yüzlerce insanı yarım saat içinde tarayarak yüzde 94,3 hassasiyetle virüsü tespit etti.

3 bin 500 sağlık ve kamu çalışanının giydiği çorap ya da tişörtler koku numunesi olarak yıkanmadan kullanıldı. Köpekler hafif ve belirtisiz vakaları bile tespit edebildi.

Araştırmacılardan Durham Üniversitesi profesörü Steve Lindsay, köpeklerin çok sayıda insanı hızlı şekilde test etmenin bir yolu olabileceğini belirtti.

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Köpeklerin haftalarca süren eğitiminde 200 ‘corona’ pozitif kişiden alınan koku örnekleriyle birlikte 200 negatif örnek kontrol grubu olarak kullanıldı.

En yüksek performansı gösteren köpeklerin yüzde 93,4 duyarlılıkla corona virüsünü tespit edebilmesi, ‘yalancı negatif’ sonuç riskinin düşük olduğu anlamına geliyor.

Bu oran Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 teşhisi için önerdiği orandan yüksek. Köpeklerin performansı, duyarlılığı yüzde 58-77 arasında değişen yanal akış testinden daha iyi çıktı.