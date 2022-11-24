Akşam Postası / 24 Kasım 2022

Erdoğan’ın istediği oldu: Faizde tek hane dönemi

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan araba almak isteyenlere: Biraz daha sabredin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın yaptığı ‘matrah’ düzenlemesini ciddiyetsiz bularak, vatandaşa “Seçime kadar bekleyin” mesajını yineledi.

AKP ve MHP’nin oylarıyla: Öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili iki önerge reddedildi

Muhalefetin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerle ilgili Meclis’e sunduğu iki önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

AP, Erdoğan’ın Esad’a teklifini yazdı: Mevzu Kürtler ve sığınmacılar

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a bir teklif götürdü.

Asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 58 zam gerekiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini, yoksulluk sınırının 25 bin 422 TL’ye çıktığını açıkladı.

Tek seferde 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye’de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu söyledi.

AKP’den il yönetimlerine yazı: Teşkilat ‘erken seçime’ yormuş

AKP Genel Merkezi’nden il yönetimlerine yazı gönderildiği, bunu okuyan teşkilat üyelerinin yazıyı ‘erken seçime hazırlık’ diye yorumladığı belirtildi.

Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’e göre sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesi, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor.

2023’te vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. Vergi, harç ve cezalar da bu orana göre artırılıyor.

Deprem toplantısı: Işık saçılması normal, Marmara’yı tetiklemez

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce’de meydana gelen depremde yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasını kırıldığını, bu depremin Marmara depremini tetiklemeyeceğini düşündüklerini söyledi.

Taliban, üçü kadın 12 kişiyi, binlerce insanın gözleri önünde kırbaçladı

Afganistan’ın yönetimindeki radikal islamcı Taliban yönetimi, ülkenin doğusundaki Lovgar vilayetinde, üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçladı.

Ünlü tıp dergisi Lancet’ta Fincancı’ya destek makalesi: Derhal serbest bırakılmalı

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan ve 1823’ten bu yana yayın hayatına devam eden The Lancet dergisinin Kasım 2022 sayısında, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuksuz şekilde tutuklanması ve bunun üzerinden Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) dönük saldırıları mercek altına alan bir makale yayımlandı.