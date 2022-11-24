AKP ve MHP’nin oylarıyla: Öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili iki önerge reddedildi

Muhalefetin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerle ilgili Meclis’e sunduğu iki önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Genel kurulda, İYİ Parti’nin ‘devlet ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin sorunları’, HDP’nin ‘belediyelerde kamu kaynaklarının kullanımı’ ve CHP’nin ‘öğretmenlerin özlük hakları’ ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, öğretmenlerin ‘çok ciddi sorunlarla uğraştığını’ söyledi: “Öğretmenin özlük haklarını vermeyenler, onları yoksulluk sınırı altına itenler, itibarını yerle bir edenler, onurlarını çiğneyenler, öğretmenleri kategorilere ayıranlar her yıl olduğu gibi bugün yine öğretmenlere methiyeler düzüyor.”

Sunat, ‘öğretmenlerin huzurlu bir ortamda çalışamadıklarını, liyakatsiz idareciler tarafından baskı ve haksızlığa uğradığını, ekonomik, sosyal problemlerle mücadele ettiğini’ kaydetti.

İYİ Parti’li vekil, siyasetin bu sorunları çözmek zorunda olduğunu, ‘bütün ısrar ve uyarılara rağmen iktidarın, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkardığını’ söyledi. Sunat, bu kanunun, iktidarın ‘öğretmenlerin temel problemlerinden ne kadar habersiz olduğunu gösterdiğini’ savundu:

“Plansız ve öngörüsüz programlar neticesinde bugün yüz binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Atanmayan öğretmen kavramı lügatimize girdi. Mülakatlarda yapılan haksızlıklar başarılı olmanın anlamını ortadan kaldırdı. Öğretmenlerimiz atanamadığı için intihar ediyor.”

AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, ‘eğitim sistemini güçlendirmenin yolunun, öğretmenliği güçlendirmekten geçtiğine inandıklarını’ söyledi.

HDP’li Paylan: AKP, Şırnak’taki yolsuzluğa karşı adım atmıyor

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’sa Sayıştay raporlarına değinerek, Şırnak’ta bazı ilçe belediye başkanlarının yolsuzluğa karıştığını ve yargılanarak ceza aldıklarını söyledi. Paylan, ‘AKP’nin en ufak iddia karşısında bile HDP’li belediyelere kayyım atadığını ancak yargılanarak ceza alan AKP’li belediyelere karşı bir adım atılmadığını’ söyledi.

CHP’li Kaya: Öğretmenlerin aklıyla alay ediliyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ysa partisinin grup önerisi üzerine konuşmasında, geçen hafta düzenlenen başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavıyla ‘öğretmenlerin aklıyla alay edildiğini’ söyledi.

Sınavla öğretmenlerin ayrıştırıldığını söyleyen Kaya, şunları dedi: “Daha önce öğretmenlerin maaşının arttırılması için kanun teklifi verdik, komisyonda bekliyor. Bugün bir kanun teklifi daha verdik. Öğretmenler Günü’nde tüm eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesini teklif ettik.”

Genel kurulda konuşmaların ardından AKP ve MHP’nin oylarıyla, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.