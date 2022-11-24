AKP sözcüsünden YKS açıklaması: Seçim ve sınav takvimi üst üste gelmez

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) bir çalışma yürüttüğünü söyleyerek “Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz” dedi.

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Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖSYM’nin bugün açıkladığı takvime göre üniversite sınavları 17-18 Haziran’da. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran’da seçime gidileceği belirtilmişti.

AA’nın haberine göre “Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?” sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi: “Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok.”

Emeklilikte yaşa takılanlar’la (EYT) ilgili çalışmanın son durumunun sorulması üzerine Çelik, çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Taksim saldırısı

İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin konuşan Çelik, faili ve bağlantılarını kısa sürede açığa çıkarıp yakaladıklarını söyleyerek ‘bunun Türkiye’nin bir güven ülkesi olduğunu bir kere daha ortaya koyduğunu’ savundu.

Türkiye’nin Suriye’ye hava harekatını da değerlendiren Çelik, şunları dedi: “Önce Türkiye’nin kendini savunma hakkından bahsedeceksiniz, ‘Türkiye’nin kendini savunma hakkı vardır, Türkiye’nin kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyoruz.’ diyeceksiniz, ondan sonra söyleyeceğiniz, dikkat çekeceğiniz şeyler varsa, siviller konusunda hassaslık, orantılılık gibi o zaman onları söylemenizin bir manası olur. Ama hiç bunlara girmeden, Türkiye’nin terörle mücadelesini, kendi demokrasisini, hukuk devletini, anayasal düzenini savunma hakkını dikkate almadan sürekli olarak terör örgünün perspektifi ve merceğiyle Türkiye’ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır. Ve bize bu şekilde mesaj tebliğ edenlerin hiçbir mesajını tebellüğ etmiyoruz.”