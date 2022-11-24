Ekonomi profesörü, Erdoğan’ın yeni modelini anlatırken kullanacağı grafiği paylaştı: Faiz tek hane, enflasyon 24 yılın zirvesinde

Merkez Bankası bugün, politika faizini tek haneye indirdi. Karar beklentiler doğrultusunda olsa da ekonomistlerden tepkiler geldi.

Fotoğraf: AA-Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nde ‘faizin neden enflasyonun sonuç’ olduğunu savunuyor. Ekonomi doktrinindeyse tam tersi kabul ediliyor.

Aralık 2021’de uygulanmaya başlayan modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ama bu sürede yüklü faiz indirimleri TL’de görülmemiş değer kayıplarına neden oldu, zaten yüksek seyreden enflasyonu da iyice artırdı. İthalat da ihracattan çok daha fazla artarak cari açığı yüksek oranlarda arttı.

Enflasyonun yüzde 85’i geçtiği bir ortamda Merkez Bankası bugün de, 150 baz puan daha indirerek politika faizini yüzde 9’a çekti.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp’se, faiz kararından sonra BloombergHT’nin faiz-enflasyon grafiğini alıntılayarak “Türkiye para politikası tarihini anlatırken ileride derslerde göstermeyi düşündüğüm bir tweet” dedi.

Türkiye para politikası tarihini anlatırken ileride derslerde göstermeyi düşündüğüm bir tweet: https://t.co/jQ1mwMwuwo — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) November 24, 2022

Demiralp’ın alıntıladığı tweette yer alan grafikte, enflasyonun faiz indirimlerin başladığı Eylül 2021’e kadar dengeli seyrettiği, sonrasındaysa hızla arttığı görülüyor.

Görsel: Bloomberg

Merkez Bankası’nın faiz kararına yönelik diğer tepkiler şöyle:

Acı olan nedir biliyor musunuz?



Bir iş grubu başkanı diyor ki, iktidar faizi 9%'a düşürsün, daha da ellemesin



İktidar tamam diyor



Bağımsız Merkez Bankası uyguluyor



Ekonomimizi, iktidarı ve TCMB'yi bir grup iş insanının talebi yönetiyor pic.twitter.com/qjf92SyyUa — İris Cibre (@iriscibre) November 24, 2022

Enflasyon % 85,5. TCMB politika faizini % 9'a indirdi. Aralık'ta enflasyon baz etkisiyle düştüğünde 'faizi düşürdük enflasyon ondan düştü' denilebilecek. Bankalar mevduat müşterisini kaçırmamak için faiz artırmaya devam ediyorlar ama onun önemi yok. Dostlar alış verişte görsün — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 24, 2022