Deprem toplantısı: Işık saçılması normal, Marmara’yı tetiklemez

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce’de meydana gelen depremde yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasını kırıldığını, bu depremin Marmara depremini tetiklemeyeceğini düşündüklerini söyledi.

KRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar da deprem esnasında ortaya çıkan ışık hüzmelerinin ‘normal’ olduğunu söyledi.

Uzmanlar, deprem esnasında ışık çıkmasını normal buldu. (AA)

Düzce’de meydana gelen 6 şiddetindeki depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Özener, depremin Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu gibi farklı bölgelerde hissedildiğine değindi.

‘Sürpriz bir deprem değil’

Kuzey Anadolu fayının Bolu civarında iki kola ayrıldığını belirten Özener, “Deprem aslında Düzce Vadisi diyebiliriz, fay vadisi olarak adlandırabiliriz, orada birçok irili ufaklı fay bulunmakta ve o fayların üzerinde, yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasının kırıldığını söyleyebiliriz. Bizim için sürpriz bir deprem değil bu deprem. MTA’nın hazırlamış olduğu en son diri fay haritasında burada birçok irili ufaklı deprem üretebilecek aktif fay bulunmakta. Bu deprem de bu faylardan birinin üzerinde oldu” dedi.

Prof. Dr. Özener, bugün saat 09.00 itibariyle en büyüğü 4,4 olmak üzere 162 artçı sarsıntı meydana geldiğini kaydetti.

‘Marmara depremini tetiklemez’

Depremin artçılarının bir hafta içinde azalarak biteceğini belirten Özener, bu sarsıntının Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda, “Bizim genel olarak görüşümüz, bu depremin Kuzey Anadolu fayının batı kısmında olacak bir Marmara depremini tetiklemeyeceği yönünde. Dolayısıyla bu depremin olası Marmara depremini tetiklemeyeceği görüşünü taşımaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

’Geç gelen bir artçı olabilir’

KRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, gerek Kandilli gerek AFAD’ın depremin merkez üssünü hızlı bir şekilde belirlediğini söyledi.

Bu depremin 12 Kasım 1999’da meydana gelen depremin ‘geç gelen bir artçısı’ olabileceğini söyleyen Pınar, “Çünkü mekanizması tıpatıp aynı. Aynı fay düzlemi üzerinde büyük bir ihtimalle 1999 depremiyle kırılmayan bir parça kaldı ve bu parçanın kuzey batı ucunda bir yerde kırılmaya başladı” dedi.

Depremde çıkan ışıklar

Prof. Dr. Pınar, deprem sırasında ortaya çıkan ışıklar konusunda da “Işık saçılması, ışık topları literatürde var. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil” bilgisini verdi.