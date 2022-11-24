2023’te vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. Vergi, harç ve cezalar da bu orana göre artırılıyor.

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Pasaport

Böylelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan indirme yetkisini kullanmazsa 2023’te altı aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya çıkacak.

Üç yıl ve üstünde süreli pasaport harcı 1048 liradan 2 bin 337 liraya yükselecek.

Ehliyet harcı

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 liraya çıkacak.

B sınıfı ehliyet harcı 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

Telefon harcı

2023’te Özel İletişim Vergisi’nde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkacak.

Trafik cezaları

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezasıysa 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 952 lira ceza ödeyecek.

Sınırı yüzde 30 ila 50 aşanlara 1980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 lira ceza kesilecek.

İçkili araç kullanma

İçkili araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.