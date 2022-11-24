Ali Koç olumlu karşıladı: Fenerbahçe’nin stadyum ismi ‘Atatürk Stadyumu’ olabilir

Kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe’nin stadyumu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin ismini ‘Atatürk Stadyumu’ olarak değiştirme önerisine olumlu yaklaştı.

Fotoğraf: Fenerbahçe

1907 Fenerbahçe Derneği’nin 30’uncu Yıl Kutlaması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun adının Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk Stadyumu olmasını talep etti.

Başkan Ali Koç, bu talebin ardından konuşmasında şunları dedi: “1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100’üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023’de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz.”

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Uğur Dündar’ın Twitter’dan aktardığına göre Koç’un bu açıklamaları salonda alkış aldı.