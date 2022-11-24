Ünlü tıp dergisi Lancet’ta Fincancı’ya destek makalesi: Derhal serbest bırakılmalı

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan ve 1823’ten bu yana yayın hayatına devam eden The Lancet dergisinin Kasım 2022 sayısında, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuksuz şekilde tutuklanması ve bunun üzerinden Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) dönük saldırıları mercek altına alan bir makale yayımlandı.

Şebnem Korur Fincancı. Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Lancet dergisi, Fincancı ve TTB’nin yaşadıklarıyla ilgili makale yayımladı.

Michele Heisler, James Lin, Jens Modvig, Chris Esdaile ve Vincent Lacopino tarafından kaleme alınan makalede, TTB’nin iktidarlar tarafından çeşitli tarihsel dönemlerde maruz kaldığı saldırıların örneklerine yer verildi.

Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) Tokyo Bildirgesi’ne atıf yapan makalede, suç isnat edilen eylemin, Fincancı’nın mesleki sorumlulukları dahilinde olduğu belirtildi.

Fincancı serbest bırakılsın çağrısı

Hekimleri, TTB’yi ve Fincancı’yı desteklemeye davet eden makalede özetle şunlar dendi: “Hekimler, sağlık çalışanları ve insan hakları savunucuları olarak insan hakları ihlallerini cesurca kınayan meslektaşlarımızı desteklemek etik sorumluluğumuzdur. Herkesi, Türk adli makamlarını Fincancı’yı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya, TTB’nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya ve Türk tıp mesleği mensuplarını sadece etik sorumluluklarını yerine getirdikleri için dava etmeye ve cezalandırmaya yönelik farklı girişimleri reddetmeye çağırma konusunda bize katılmaya davet etmekteyiz. Hekimler sadece mesleki yükümlülüklerini yerine getirdikleri için tehdit ve tacize maruz kalıp cezalandırılırken, sessiz kalmamız mümkün değildir.”