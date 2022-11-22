Amerikan Tabipleri Birliği’nden Fincancı’nın serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı

Amerikan Tabipleri Birliği (ATB) Delegeler Meclisi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın keyfi tutukluluğunun ve TTB’ye yönelik baskıların sona erdirilmesi amacıyla harekete geçilmesi için bir karara imza attı.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

ATB’nin, hastaların sağlığını iyileştirmek için gösterdikleri insani çabaların sonucu tutuklanan veya işkenceye maruz bırakılan hekimlere çok uzun süredir destek verdiğinin hatırlatıldığı kararda özetle şu ifadelere yer verildi:

“ATB, haksız yere tutuklanmış sağlık çalışanlarının serbest bırakılması ve TTB’nin bağımsızlığının korunması için gösterilen çabalarda (Eyleme Geçme Yönergesi) Dünya Tabipler Birliği’ndeki (DTB) delegasyonunun DTB’ye destek sunmasını önerir. ATB’nin kaygılarını dile getirmek için ATB Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı’na yazacak ve Türk sağlık çalışanları ile TTB’nin bağımsızlığı lehine bakanın müdahil olmasını talep edecektir (Eyleme Geçme Yönergesi).”