Kılıçdaroğlu’ndan araba almak isteyenlere: Biraz daha sabredin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın yaptığı ‘matrah’ düzenlemesini ciddiyetsiz bularak, vatandaşa “Seçime kadar bekleyin” mesajını yineledi.

Kılıçdaroğlu, araç almak isteyenlere yine ‘Bekle’ dedi (CHP)

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yıllık enflasyon geçen ay itibariyle yüzde 85’i bulurken, otomobil fiyatları yıl başından bu yana yüzde 100’den fazla arttı. Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine giriyordu. Matrah artışıyla bazı araçlar tekrar yüzde 50 ve 60’lık ÖTV dilimine girecekler.

Uzmanlarsa matrah ayarının etkisinin iki-üç sürebileceğini belirtiyor.

Bu düzenlemenin ‘ciddiye alınacak tarafı olmadığını’ belirten Kılıçdaroğlu, şu mesajı paylaştı: “Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bi tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar.”