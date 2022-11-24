Bakan Koca: SMA için etkili ikinci bir ilacın alınması için işlemleri başlattık

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisinde ikinci bir ilaç umudu verdi.

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Koca, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SMA tedavisindeki ilaçlara ilişkin konuşan Koca, şunları dedi. “Binden fazla SMA hastamız var ve tedavilerini etkinliğini ispat etmiş ilaçla, masraflarının tamamını devletimiz karşılayacak şekilde kullanıyoruz. Bilim Kurulumuz, bir başka ilaç olan, oral kullanımı olan yine etkisini göstermiş ikinci bir ilacın daha kullanımını önerdi, yine yurt dışından. Bu ilaç için kullanıma alınmak üzere işlemleri başlattık. Gen tedavisinin etkinliğinin bilimsel kanıtları ortaya çıktığında ve Bilim Kurulumuz tavsiye ettiğinde onu da uygulamaktan geri duymayız.”

‘HPV için TÜSEB’i görevlendirdik’

Rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ile ilgili de açıklamalarda konuşan şunları söyledi: “HPV tanı kitleri için TÜSEB’i görevlendirdik. Ülkemizde alt yapıyı da değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız. Bir ayı geçmeden testimiz yerli olarak devreye girecek. HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok, ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz.”

Bu arada Bakan Koca, SMA ilacının adını vermedi ancak söz ettiği ilaç muhtemelen Evrysidi.

Bakan Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun oral ilacı önerdiğini söyledi. Söz konusu ilaç, özellikle Spinraza (Nusinersen) tedavisini alamayan hastalarımızın uzun süredir beklediği Evrysdi (Risdiplam) tedavisidir. Bu tedavinin de acilen SGK kapsamına alınmasını talep ediyoruz. pic.twitter.com/RlhFcwV6L3 — SMA Benimle Yürü (@smabenimleyuru) November 24, 2022

SMA: Nadir görülen genetik hastalık

SMA, merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve istemli kas hareketini (iskelet kasları) etkileyen nadir bir genetik hastalık.

Kademeli bir atrofi, kasların zayıflaması ve sonuç olarak iskelet ve solunum kaslarının felci söz konusu. Uygun tedavi yapılmazsa, çocuk iki yaşına gelmeden solunum yetmezliğinden ölüme yol açabiliyor.

Türkiye’de karşılanmıyor

SMA hastalığının 2016’ya dek herhangi bir ilacı bulunmuyordu. Aralık 2016’da ABD’de, 2017’de ise AB’de onay alan Spinraza, ilk SMA ilacıydı. SMN-2 geninin onarımına yarayan ilaç, her yaş için kullanılabiliyor ve tedavi yaşam boyu sürüyor.

Spinraza Türkiye’de SGK kapsamında. Ancak özellikle bebek SMA hastalarının ailelerinin talebi Spinraza değil, tek seferlik bir gen tedavisi sunan Zolgensma. 2019’da kullanımı başlayan, ABD’de satılan Zolgensma, sağlam SMN-1 geninin transferini sağlıyor.

İki yaşın altında hastalara uygulanabilen ilaç, Türkiye’de 22 Aralık 2020’den beri Yurt Dışı İlaç Kullanımı listesinde yer alıyor. İlacın kullanımında bir engel olmasa da bedeli SGK tarafından karşılanmıyor.

Forbes dergisinin geçen aralıkta yayınladığı habere göre Zolgensma’nın dozu 2,1 milyon dolar (yaklaşık 39 milyon lira).