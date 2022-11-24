Davutoğlu: Erdoğan, haccı boykot etmek istedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a tepki için haccı boykot etmek istediğini söyledi.

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TV5’in canlı yayın konuğu olan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri bakanlığı dönemine dair konuştu.

Davutoğlu, dönemin başbakanı Erdoğan’ın, Suudi Arabistan yönetiminin, Abdülfettah es-Sisi’nin Mısır’daki darbesine destek vermesinden dolayı “Haccı boykot edeceğiz” dediğini söyledi:

“Ben ben barış diplomasisi uygulayan biriyim. Hiçbir zaman gerilimin yanında olmadım. Tam da darbeyle kurban bayramı arasındayız, Sayın Erdoğan, ‘Ahmet bey, Suudi Arabistan’ın Mısır’a verdiği destek dolayısıyla haccı boykot edeceğiz’ dedi. ‘Sayın başbakanım olmaz’ dedim. Mısır’ın adı Arap dünyasında Arapların beynidir. Mısır’ın nereye doğru giderse Arap beyni oraya hareket eder. Demokrasiyi koruyabilseydi Mısır, şu anda dünyasında demokratikleşme trendi olurdu, izin vermediler çünkü demokrasi ve halkların hakim olduğu bir yönetimden dışarıda herkes korkar.

İsterler ki otoriter bir kişi ile iş tutmak, milyonların oyuyla gelmiş, desteğini ondan biriyle iş tutmaktan daha kolaydır. Olmadı. Eğer Mısır’da demokrasi yerleşebilmiş olsaydı ve burada da Müslüman Kardeşler benim tavsiye ettiğim -bizim demeyeceğim- yollarla bütün taraflarla sağlıklı ilişkiler kurabilseydi ve birileri gaz vermemiş olsaydı bu tabir kullanıldığı için söylüyorum başka türlü seyredebilirdi.”

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili, önceki günlerde 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.