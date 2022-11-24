Faiz tek haneye inince Nebati piyasayı dürttü: Onlardan da bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda faizi tek haneye indirmesini olumlu bularak, “Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz” dedi.

Nebati, piyasa faizlerinin de düşmesini bekliyor (YouTube)

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirmiş, böylece politika faizi yaklaşık iki yıl aranın ardından tek haneye inmişti.

Ekonomistler yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın sürekli faiz indirmesini eleştirirken, ekonomi yönetiminin seçime kadar bu politikayı sürdüreceği düşünülüyor.

Kararı Twitter’dan değerlendiren Nebati şunları yazdı:

*Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor.

*Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.

*Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek.