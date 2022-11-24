Tek seferde 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye’de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu söyledi.

Soylu, “İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler” dedi.

Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması❗



İstanbul’da 6 aylık takibin ardından

16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda;



3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN

ELE GEÇİRİLDİ,

12 KİŞİ TUTUKLANDI,

10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor.



İstanbul Emniyetimize Tebrikler👏 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 24, 2022

İHA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere 01:00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’ndeki bir villada 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken aynı anda başka bir sitenin deposuna yapılan operasyonda da çok sayıda toz madde dolu çuvallar yakalandı. Polis ekipleri tarafından sitenin deposundaki çuvallara el konulurken malzemeler gerekli incelenme yapılması için TIR’a yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kılıçdaroğlu’nun uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’yla birlikte yayınladığı videoda Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekmiş, iktidara çıkışmıştı: “Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar ama mevzu sokakta değil ve sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor. Mevzu, çok daha büyük ve derin bir yerde. Sebebini detaylı olarak açıklayayım: Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki beyt-ül mal’e (devlet hazinesi) el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler.”