İstanbul’da suya yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi kabul edildi.

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İBB Meclisi kasım beşinci oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında düzenlendi.

Meclis’teki İSKİ Olağan Genel Kurulu’nda, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi.

İSKİ’nin teklifinde konut 1’inci kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 45 artışla 16,95 lira, iş yeri 1’inci kademede 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olması önerildi.

İSKİ, yılın ikinci altı ayı için de yüzde 35 zam teklif etti.

AKP’li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak İSKİ’nin teklifini revize etti.

Hidayet Erdöl, konut 1’inci kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 25 artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdöl, iş yerleri için de 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olmasını önerdi.

Bu haliyle sunulan teklif, Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi.

Zam 1 Aralık 2022’den itibaren yürürlüğe girecek.