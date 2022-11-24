Asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 58 zam gerekiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini, yoksulluk sınırının 25 bin 422 TL’ye çıktığını açıkladı.

Net 5 bin 500 TL olan asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 57,4 zam gerekiyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmanın sonuçlarına göre, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 434 lira arttı.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için gereken harcama 475 lira artarak 16 bin 765 liraya yükseldi.

Kasımda yoksulluk sınırı önceki aya göre de 909 lira arttı.

Buna göre son bir yılda açlık sınırı 4 bin 767 TL, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 7 bin 558 TL artmış oldu.