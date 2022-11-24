Reuters anlattı: Merkez Bankası, eksi rezerve rağmen doları nasıl tutuyor?

Merkez Bankası (MB) toplam rezervi geçen hafta 5,4 milyar dolar artışla 123 milyar dolara yükselirken, genel beklenti artışın Suudi Arabistan gibi ‘dost’ ülkelerden geleceği açıklanan kaynaklarla devam edeceği yönünde.

Reuters ajansına göre MB, her seferinde rezervleri kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladı.

Öte yandan, TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetmesine karşın son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL son 5 haftadır 18,6 etrafında yatay seyrediyor. Kur günü iç piyasada 18,62’de kapattı.

MB ‘rezerv kulanmadan’ doları tutabiliyor. (Reuters)

Toplam rezervler en son 10 Aralık 2021’de bu seviyeye çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta başında “Buyrun işte en son MB’nin döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak” demişti.

Öte yandan dün Suudi Arabistan MB’ye 5 milyar dolar yatırmak için Türkiye’yle yürüttüğü müzakerelerin nihai aşamasında olduğunu açıkladı.

Erdoğan kendi başbakanlığı döneminde görülen zirve olan 135 milyar dolara tekrar ulaşmak istediğini de bu haftaki aynı konuşmasında söylemişti.

Bankacılar MB’nin geçen haftaki rezerv artışında belirgin bir dış kaynak görülmediğini belirtiyor.

Bankacılar, bu hafta için rezervlerde yatay ya da sınırlı düşüş hesaplıyor ama hafta tamamlanmadığından bu hesaplamalar her zaman geçerli olmayabiliyor.

Dostlar sağ olsun

MB’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore’yle de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor.

Azeri Socar’ın MB’de 1 milyar avro tutarında hesabı bulunurken, hangi merkez bankası olduğu açıklanmayan yaklaşık 2 milyar dolarlık hesap daha rezerve iki ay önce girmişti.

Erdoğan bu giriş sonrası ‘dost’ ülkelerin Türkiye’yi desteklediğini söylemişti.

Bu yıl rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlemse Rus Rosatom’un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6,1 milyar dolarlık swap olarak MB’ye gelmişti.

MB rezervleri ve enerji ithalatı, kamu kontrollü döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Rezerv kullanmadan doları tutuyor

MB, her seferinde rezervleri kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladı.

İhracat gelirlerinin en az yüzde 40’ı başta olmak üzere, konut dahil vatandaşlık edinimi ve MB kaynaklarından finanse edilen yatırımlardan kaynaklanan ihracat döviz gelirlerinin yüzde 70’i doğrudan ya da dolaylı şekilde MB kontrolünde.

Bu sayede ülkenin ithalat kaynaklı döviz talebiyle çoğu ihracat ve turizm kaynaklı döviz arzıyla günlük, haftalık ve daha uzun vadelerle planlı bir denge oluşturulabiliyor.

Böylece MB 123 milyar dolar toplam rezerv, 19 milyar dolar net rezerv ve eksi 55 milyar dolarlık kendine ait döviz rezerviyle TL’yi dengede tutabiliyor.