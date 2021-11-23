Akşam Postası / 23 Kasım 2021

8-9-10-11-12-13: Erdoğan dolara ‘çalışıyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası Türk Lirası’nda kayıp hızla devam ediyor.

Erdoğan: Erken seçim olmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hala ‘erken seçim erken seçim.’ Olmayacak erken seçim, Haziran 2023…” dedi. 2023 seçimlerinin daha da önemli hale geldiğini belirten Erdoğan, ”Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir” dedi.

İYİ Partili Yılmaz: Elvan görevden alınacak, tweet’im bakanlık ömrünü uzattı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, kendi Twitter paylaşımının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ‘bakanlık ömrünü’ bir-iki gün uzattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Milli güvenlik sorunusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteli gençlere seslenerek “Sizleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepetaklak yıkacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ”Sen bu saatten sonra devletin milli güvenlik sorunusun” dedi.

Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da ‘toplu taşıma kullanması’yla ünlü köpek ‘Boji’ye seslendi: “Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme.”

Peker’den 10 bin dolar alan siyasi soruldu, Soylu havaya bakıp ıslık çaldı

TBMM’de İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bakan Süleyman Soylu’ya Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi soruldu. Soruyu yanıtlayamayan Soylu, sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi.

AİHM’den KHK’lı hakim ve savcılar için hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Buldan dahil 13 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 13 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.

DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nin (CSIC) geliştirdiği Covid-19 antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.

Kulis: Hükümet, sektörel asgari ücreti değerlendiriyor

Hükümetin sektörel asgari ücreti hayata geçirebileceği öne sürüldü.