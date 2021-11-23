Akşam Postası / 23 Kasım 2021

8-9-10-11-12-13: Erdoğan dolara ‘çalışıyor’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası Türk Lirası’nda kayıp hızla devam ediyor.
Dolar 13, avro 15 liranın üstünü gördü
Döviz kurunu gün boyu seyreden MB’den gün sonunda ‘uyarı’ geldi
Gram altın 770 liranın üstünü gördü
ABD’li uzman: Erdoğan ‘kırılma noktası’na kadar bekleyebilir
Erdoğan MB başkanıyla görüşmüş
Ekonomist görüşleri: Dolar daha ne kadar çıkar, çözüm erken seçim mi?
Eski MB yöneticisinden faiz eleştirisi: İrrasyonel deney
UniCredit: Likidite kısıtlamaları ve rezerv kullanımı yapılabilir
BAE, Türkiye’de yatırım atağına hazırlanıyormuş
Twitter’da kur: Devletin yetkili birimleri sadece seyir mi ediyor?
Erdoğan: Erken seçim olmayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hala ‘erken seçim erken seçim.’ Olmayacak erken seçim, Haziran 2023…” dedi. 2023 seçimlerinin daha da önemli hale geldiğini belirten Erdoğan, ”Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir” dedi.
AKP seçmeninin yüzde 30’u ‘zenginleşmiş’
İYİ Partili Yılmaz: Elvan görevden alınacak, tweet’im bakanlık ömrünü uzattı
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, kendi Twitter paylaşımının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ‘bakanlık ömrünü’ bir-iki gün uzattığını söyledi.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Milli güvenlik sorunusun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteli gençlere seslenerek “Sizleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepetaklak yıkacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ”Sen bu saatten sonra devletin milli güvenlik sorunusun” dedi.
Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da ‘toplu taşıma kullanması’yla ünlü köpek ‘Boji’ye seslendi: “Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme.”
Demirtaş: Erdoğan rejimi çözüldü, dağıldı, bitti
Peker’den 10 bin dolar alan siyasi soruldu, Soylu havaya bakıp ıslık çaldı
TBMM’de İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bakan Süleyman Soylu’ya Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi soruldu. Soruyu yanıtlayamayan Soylu, sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi.
AİHM’den KHK’lı hakim ve savcılar için hak ihlali kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
Buldan dahil 13 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 13 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.
DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nin (CSIC) geliştirdiği Covid-19 antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
Koca: Covid-19 ilacı üretmek için lisans başvurusu yaptık
Kulis: Hükümet, sektörel asgari ücreti değerlendiriyor
Hükümetin sektörel asgari ücreti hayata geçirebileceği öne sürüldü.