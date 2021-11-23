İYİ Partili Yılmaz: Elvan görevden alınacak, tweet’im bakanlık ömrünü uzattı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, kendi Twitter paylaşımının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ‘bakanlık ömrünü’ bir-iki gün uzattığını söyledi.

Yılmaz, 19 Kasım’daki paylaşımında herkesi Resmi Gazete’yi takip etmeye çağırmış, ancak o günkü sayıdan ‘beklenen’ çıkmamıştı. İYİ Partili vekil daha sonra Elvan’ın görevden alınacağı öngörüsünün gerçekleşmemesi nedeniyle özür dilemişti.

Karar TV yayınına katılan Yılmaz, bir kez daha bakanın görevden alınacağı iddiasını dile getirdi.

İYİ Partili yönetici şunları söyledi: “Cuma günü (19 Kasım) normalde maliye bakanı görevden alınacaktı. Onu kast ettim ama attığım tweet maliye bakanının bakanlık ömrüne bir-iki gün ilave etti. O tweet Türk Lirası’na verilen bir destekti. Ama destek kısa süreli oldu. Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alınacak. Ben zamanlamasında yanıldım. Ama bu iş gerçekleşmezse de attığım tweet’ten dolayıdır.”