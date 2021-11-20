İYİ Partili Yılmaz’dan özür: Bakan öngörüm gerçekleşmedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete açıklamasıyla ‘yarattığı beklenti’ nedeniyle özür diledi.

Yılmaz, dün “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” demişti. Yılmaz’ın sözlerinin Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ekonomi yönetiminde değişiklik olabileceği iddiasının ardından gelmesi nedeniyle dün gece çok sayıda insan Resmi Gazete’nin yeni sayısını beklemişti. Ancak ‘beklentileri’ karşılayabilecek bir karar yayınlanmamıştı.

Yılmaz, bugün Twitter hesabından özür mesajı yayınladı:

“Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00’den sonra yapıldığı; hafta içinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın Para politikası hakındaki duruşuna, ifadelerine, Sayın Erdoğan’ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle, Bakanın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim.”