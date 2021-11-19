İYİ Partili Yılmaz: Bu gece Resmi Gazete’yi takip edin; bir şey olabilir

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuzda olunması’ çağrısı yaptı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından Durmuş Yılmaz’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak” dediğini aktardı.

Yılmaz, Gergerlioğlu’nun tweetini alıntılayarak “Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım” ifadesini kullandı ve şu sözleri paylaştı: “Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 12:00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12:00’den sonra Resmi Gazeteyi takip edin diyorum.”