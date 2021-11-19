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Yaramazlara biraz batar!

Resmi Gazete için ‘yanlış alarm’

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın ‘teyakkuz çağrısı’ üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği Resmi Gazete’de ‘beklenen’ türde bir düzenleme yer almadı.

Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuz’ çağrısı yapmıştı.


Yılmaz’ın ifadesi Merkez Bankası’ndan ekonomi yönetimine, hatta kabineye kadar üst düzey bazı değişiklikler yapılabileceği beklentisine yol açtı. Bunun üzerine tüm gözler Resmi Gazete’ye çevrildi.

Gazetenin internet sitesine 00:00 ile 01:00 saatleri arasında ulaşılamaması da ‘heyecan’ı artırdı. O saatlerde sitede “Sayfada çalışma yapılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Resmi Gazete Nihayet 02:00 sularında yayınlandı. Ancak gazetede ‘beklenen’ türden bir düzenleme görülmedi.

Resmi Gazete’de yer alan tek kaydadeğer değişiklik Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer’in görevden alınması. Cengizer aynı zamanda Türkiye’nin UNESCO daimi temsilcisiydi. Bu koltuğun yeni sahibi Prof. Dr. Gülnur Aybet.

Ayrıca Ege Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budan, İstanbul Atlas Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş getirildi.

Gazete, yayınlanana kadar Twitter’da da günün konusuydu.

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