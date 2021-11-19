Resmi Gazete için ‘yanlış alarm’

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın ‘teyakkuz çağrısı’ üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği Resmi Gazete’de ‘beklenen’ türde bir düzenleme yer almadı.

Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuz’ çağrısı yapmıştı.

Yılmaz’ın ifadesi Merkez Bankası’ndan ekonomi yönetimine, hatta kabineye kadar üst düzey bazı değişiklikler yapılabileceği beklentisine yol açtı. Bunun üzerine tüm gözler Resmi Gazete’ye çevrildi.

Gazetenin internet sitesine 00:00 ile 01:00 saatleri arasında ulaşılamaması da ‘heyecan’ı artırdı. O saatlerde sitede “Sayfada çalışma yapılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Resmi Gazete Nihayet 02:00 sularında yayınlandı. Ancak gazetede ‘beklenen’ türden bir düzenleme görülmedi.

Resmi Gazete’de yer alan tek kaydadeğer değişiklik Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer’in görevden alınması. Cengizer aynı zamanda Türkiye’nin UNESCO daimi temsilcisiydi. Bu koltuğun yeni sahibi Prof. Dr. Gülnur Aybet.

Ayrıca Ege Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budan, İstanbul Atlas Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş getirildi.

Gazete, yayınlanana kadar Twitter’da da günün konusuydu.

Gündüz huzur yok, gece huzur yok.

Yazık değil mi bu güzel ülkeye?

Günah değil mi bu cefakar millete?



Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok.

Bu günler elbette geçecek.



O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak. pic.twitter.com/1wt3tV9rbu — Meral Akşener (@meral_aksener) November 19, 2021

Resmi Gazete internet sitesi yeniden yapım işi



Cengiz-Kolin-Limak konsorsiyumu



1.954.000.65 lira bedelli



Tahmini süre 12 ay — Emre Ecevit (@BulendEcevit) November 19, 2021

güzelim cuma gecesi partilememiz gereken zamanda ülkece resmi gazete nöbetindeyiz — TAKO (@takkkkkkkkko) November 19, 2021

Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor. pic.twitter.com/ib7i1fC93o — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 19, 2021

Üniversite sınavı sonucunu, kpss sonucunu öğrenmeye çalışır gibi dakika başı Resmi Gazete sayfasını yeniliyor insanlar. İnsanlara 20li yaşlarında 30lu yaşlarında gece yarısı Resmi Gazete sayfası yenileten hayat. — Önder Şeren (@onderseren) November 19, 2021

Gençler bilmez, eski Türkiye’de Cuma gecesi bu saatlerde Beyaz Şov izlerdik, şimdi ise #OrtaSayfa izleyip Resmi Gazete bekliyoruz 🤪 — Gülsen Solaker (@gsolaker) November 19, 2021

Binlerce insan keyfi bir KHK ile "bu gece işten atılacak mıyım" diye resmi gazete beklerken "Bana ne" diyip uyursan, 3 yıl sonra, dolar 3 kuruş daha artacak mı diye ekran başında sabahlarsın



Hak, hukuk çignenirken uyumayacaktın Türkiye



Adalet yoksa ekmek yok.



İYİ GECELER… — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) November 19, 2021

Resmi Gazete, Sedat Peker gibi oldu. — Hayko Bağdat (@haykobagdat) November 19, 2021

Adamlar devletin neredeyse 100 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiği resmi gazete yayınlama işini bile beceremiyorlar, vallahi pes. Bu ülke hangi evliyanın yüzü suyu hürmetine ayakta, uyumadan önce bunu düşüneceğim. — Ali Gül (@avaligul) November 19, 2021

ŞAKA GİBİ…



Resmi Gazete'nin sayfasına girince şu çıkıyor.

😜😜😜😜😜😜 pic.twitter.com/hmnSiAnfhT — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) November 19, 2021

Resmi gazete kuyruğu… — Con Sinov (@lordsinov) November 19, 2021

Dünyada bir başka ülke vatandaşı yoktur ki gece yarısı resmi gazete takip edip , yoğunluktan site çökertsin. Gerçekte çöken resmi gazete değil memleket! — Tuba Emlek (@tubaemlek) November 19, 2021

Cuma gecesinin bu saatinde bu kadar kişinin Resmi Gazete peşinde koşuyor oluşu bile memleketin çivisinin çıktığının göstergesi.



YÖNETEMİYORSUNUZ! https://t.co/CyGZlsTvqm — Gürkan Özturan🏳️‍🌈 (@obefintlig) November 19, 2021

Bi Pazar sabahları Sedat Peker’in videosunu izlemek için heyecanlanırdık, bi de resmî gazete beklerken. İşte yeni Türkiye… — Onur Öncü (@oencueonur) November 19, 2021

Boşuna Resmi Gazete beklemeyin. Bunlar Instagram’dan istifa ederler.. — Nurullah YILDIZ (@nrlhyildiz) November 19, 2021

…

Bir gözümüz Merkez Bankası’nda…

Bir gözümüz Resmi Gazete’de…

Ve meselenin nihayetinde…

Dayanamadı çöktü site…

Memleket komple parlemento…

84 milyon mazbatasız vekil gibiyiz… https://t.co/e7Vyw91Fuf — Izzet Capa (@izzetcapa) November 19, 2021