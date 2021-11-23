DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nin (CSIC) geliştirdiği Covid-19 antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.

Fotoğraf: rdcsic.dicat.csic.es

AA’nın DSÖ’nün açıklamasından aktardığına göre ilk defa bir Covid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildi. Test kiti, insan vücudunda corona virüsü enfeksiyonu veya Covid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebiliyor. Bu antikor testi diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabiliyor. Bu nedenle testlerin yaygın kullanımıyla düşük gelirli ülkelere, Covid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabilir.

Açıklamada, test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği, mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu, üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı belirtildi.

C-TAP’ın kurucu ülkesi Kosta Rika’nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, “Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir” diyerek küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine teşekkür etti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise test kitinin, Covid-19’la mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC’ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var” dedi.