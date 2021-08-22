Britanya’da yaygın antikor testi dönemi başlıyor

Britanya’da Covid-19 geçirdikten sonra ne kadar doğal bağışıklık kazanıldığını daha kapsamlı tespit etmek amaçlı yaygın antikor testi uygulamasına başlanacak.

Antikor testleri klinik araştırmalarda kullanılıyordu. Fotoğraf: Reuters

Antikor testi bugüne kadar çoğunlukla bilimsel çalışmalara katılan kişilere yapılıyordu.

Hükümet program kapsamında her gün binlerce test dağıtacak. Salı gününden itibaren PCR testi yaptıran 18 yaş üstü kişilerden pozitif çıkanların 8 bin kadarına evde uygulayabilecekleri iki antikor testi gönderilecek.

Parmaktan uygulanan testlerden ilki pozitif sonuç çıkar çıkmaz yapılacak. Amaç vücudun enfeksiyona karşı henüz tspit edilebilir bir antikor üretmediği evreyi yakalamak.

Diğer test ise 28 gün sonra yapılacak ve Covid-19’a karşı üretilen antikorları ölçecek.

Sağlık bakanlığı yeni program sayesinde antikor korumasının daha iyi anlaşılmasının yanısıra virüsü kaptıktan sonra bağışıklık tepkisi geliştirmeyen gruplarla ilgili de bilgi elde edileceğini ifade etti.