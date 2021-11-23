Hekimlerin ‘Beyaz Yürüyüş’ü başladı

MESUDE ERŞAN

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ‘Beyaz Yürüyüş’ü İstanbul Kadıköy’de başladı. Hekimler, ‘insanca, güvenli ortamlarda çalışabilmek, özlük ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkmak için’ yola çıktı. Hekimler, Kocaeli, Bursa, Eskişehir üzerinden üç günde Ankara’ya varacak. 27 Kasım’da Ankara’da yedi bölgeden gelecek hekimlerle ‘Beyaz Forum’ yapılacak.

Fotoğraflar: Diken

TTB 1 Ekim’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu talep etmiş, yanıt gelmemesi üzerine eylemlerini başlatmıştı.

Türkiye’nin yedi bölgesindeki tabip odaları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik hekim grubu, “Emek bizim, söz bizim” diyerek ‘Beyaz Yürüyüş’e çıktı. Hekimleri, şiddetli yağmura rağmen Kadıköy rıhtımında toplanan meslektaşları, Türk Dişhekimleri Birliği, İstanbul Veteriner Hekimleri, İstanbul Eczacı odaları yöneticileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri uğurladı.

Hekimler Ankara yolu üstündeki Kocaeli’ne 24 Kasım, Bursa’ya 25 Kasım, Eskişehir’e 26 Kasım’da varacak ve meslektaşlarıyla bulaşacaklar. 27 Kasım’da 12.00’de Ankara’daki TTB’de olacaklar. Oradan Yılmaz Güney Kültür Merkezi’ne geçerek ve Beyaz Forum gerçekleştirilecek.

‘Sağlıktaki çöküşe ‘dur’ deme günü‘

Alanda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hekimleri uğurlayanlar arasında.

Hekimlik mesleğinin tüm değerleriyle birlikte ‘tüketildiğini, ağır çalıştıkları halde emeklerinin karşılığını alamadığını, can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikeliyle çalışmaya zorlandığını’ söyleyen Fincancı sözlerine şöyle devam etti:

89 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal, meslektaşlarını uğurlamaya tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi torunu Zeynep’le geldi.

“Genç meslektaşlarımız artık bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor, kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor. Emeğin yok sayıldığı, mesleğin değersizleştirildiği şartlara rağmen, tıp fakültesine başladığımız ilk günleri, mesleğe coşkuyla başladığımız o ilk an birlikte yaşadığımız ortak duyguyu, beyaz önlüğü giydiğimiz ilk günün heyecanını hatırlayalım yeniden. Biz gücümüzü hep mesleğimizden aldık. İnsandan yana, yaşamdan yana bizim değerlerimiz…

Her sözümüzü hekim olmanın gerekliliğiyle dillendirdik. Salgın dönemi, mesleki özerkliğimizin, etik ilkelerimizin değerini ortaya çıkarmanın yanında, sağlığın nasıl başat bir rol oynadığını, yaptığımız mesleğin anlamını, önemini bir kere daha hepimize ve tüm insanlığa gösterdi. Bugün bu gerçekleri tüm çıplaklığı ile görmüşken ortak değerlerimizi, mesleki mücadelemizi, coşkumuzu, ortak umutlarımızı, taleplerimizi de göstermenin, sağlıktaki bu çöküşe artık dur demenin günüdür.”

‘Sağlık sistemi etik değerlerle uyuşmuyor‘

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, bugünkü sağlık sistemininmeslek etik değerleriyle uyuşmadığını söyledi.

Sağlık sisteminin ‘tamamen iflas etmiş durumda olduğunu’ öne süren Saip, genç hekimlerin ülkeyi terk ettiğini, diğerlerinin ise tükendikleri için mesleklerinden kaçtığını söyledi. AKP nedeniyle iş, aş ve eğitimin ulaşılamaz hale geldiğini söyleyen İTO başkanı, “Aşama aşama sesimizi yükselteceğiz” dedi.

Kalabalık, “Herkese sağlık, güvenli gelecek”, “Karanlığa karşı omuz omuza”, “Birleşe, birleşe kazanacağız” diye slogan attı.

Hekimler ne istiyor?

TTB, ‘sermayeye değil sağlığı bütçe ayrılmasını’ istiyor. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulmasını, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesini isteyen TTB’nin diğer talepleri şöyle:

– Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.

– İşyerlerimiz alanın uzmanlarıyla görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.

– Haftalık çalışma sürelerimiz yeniden düzenlenmelidir.

– Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ödeme sağlanmalıdır. Hekimlere 7200 ek gösterge verilmelidir.

– Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalı. –

– Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir.