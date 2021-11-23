Bu uygulama seks yapmayanlar için

ABD’de yaşayan bir kadın seks yapmayanlara yönelik bir uygulama geliştirdi.

Fotoğraf: Sexless Tribe

Tinder, OkCupid, Bumble, Thursday, Grindr, Hinge… Temelde seks arayışında olanlara için uygulama seçenekleri bol. Peki ya seks yapmayanlar?

Florida’da yaşayan 33 yaşındaki Shakia Seabrook benzer bir motivasyonla yola çıkarak ‘The Sexless Tribe’ isimli uygulamayı geliştirdi. Anaakımda yeterince temsil edilmediğini düşündüğü sekssiz yaşam tarzını benimseyen topluluğa yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği uygulama henüz beta sürümü aşamasında olmasında rağmen şimdiden 8 binin üzerinde indirildi.

Bu kararı 13 yaşında aldığını anımsayan Seabrook “Neden böyle bir karar aldığımı bilmiyorum ama büyüdükçe, öylesine yapılan, tek gecelik cinsel ilişkileri gördükçe istemediğim bir şey olduğunu anladım. Özel ya da eğlenceli bir şey gibi görünmüyordu” diyor.

Hristiyanlık inancına mensup olmasına rağmen hayatındaki cinsel perhizin yalnızca dini inançlarıyla ilgili olmadığını söylüyor ve uygulamanın yalnızca hristiyanlara yönelik olmadığını vurguluyor: “Herkese kapımız açık, uygulamayı bu yaşam tarzını benimseyen herkes için yarattım.”

Cinselliğin olmadığı yaşam tarzının yeterince konuşulmadığını ve görünür olmadığını savunan girişimci, insanların bu yaşam tarzını benimseyip başarılı bir yaşam sürmesi için bir araya gelip konuşabilecekleri, yardım alabilecekleri bir alanın olmadığı görüşünde.

Seks yapan insanlarla ilgili hiçbir yargıda bulunmadığını vurgulayan Seabrook “Herhangi bir konuda bilinçli bir karar vermek için tüm seçeneklerden haberdar olmanız gerektiğini düşünüyoruz ve günümüzde önümüze ittirilen tek bir seçenek var; o da seks” diyor.

Uygulama iki bölümden oluşuyor: Kullancıların çöpçatanlık uygulamlarına benzer şekilde birbiriyle etkileşime geçebildiği topluluk bölümü ve konuyla ilgili bilgilendirici materyallerin olduğunu kaynak bölümü.

Kullanıcılar için her ay zoom üzerinden etkinlikler düzenleniyor ve her gün telefonlarına motive edici alıntılar gönderiliyor.