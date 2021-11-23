Nusret bulaşığa girişti

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae olarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen Nusret Gökçe restoranında çalışan personele bulaşık yıkama dersi verdi!

Fotoğraflar: Instagram

Nusret, Britanya’nın başkenti Londra’da eylülde açtığı restoranındaki fiyatlarla bir dönem gündemden düşmemişti.

Restorana gidip yemek yiyenlerin sosyal medyadan paylaştığı hesap fotoğrafları, Nusret’in Türkiye’deki restoranına uçakla gelip yemek yemenin Londra’dakinden daha ucuza geleceği ya da tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğu gibi yorumlara neden olmuştu.

Nusret son olarak Vietnam’ın kamu güvenliğinden sorumlu bakanı To Lam’a elleriyle altın kaplamalı steak yedirdiği videoyu paylaşarak bakanın başını yakmıştı. Bakanın bir steak fiyatının maaşından daha fazla olduğu mekanı seçmesi eleştirilere neden olmuştu.

40 milyonun üzerinde takipçili Instagram hesabından video paylaşan Nusret bu kez restoranında çalışan bulaşıkçılara işini öğretti. “İşinizde A’dan Z’yer her detayı bilmelisiniz, tamam mı” notuyla paylaştığı videoda Nusretin et servis etme şekli gibi bulaşık yıkama yönteminin de garip olduğu görülüyor.

‘Unchain My Heart‘ şarkısı eşliğinde yayınladığı videoda tabakları yıkayıp kurulayan Nusret ardından tabağı ‘Elmas gibi’ diyerek çalışanlara gösteriyor.

Bulaşık yıkamayı dahi şova dönüştürdüğü video 5 milyonun üzerinde izlendi.

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