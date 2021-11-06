Nusret’in elleriyle altın kaplamalı et yedirdiği bakan eleştiri oklarının hedefinde

Vietnamlı bir bakanın, fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Londra’daki restoranına gittiği Nusret Gökçe’nin elinden altın kaplamalı et yediği görüntüler tepki çekti.

Fotoğraf: TikTok

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae diye tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, Britanya’nın başkenti Londra’da eylülde açtığı restoranı yemeklerinden çok fiyatlarıyla gündemde.

Vietnam’ın kamu güvenliğinden sorumlu bakanı To Lam, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 26’ncı Taraflar Toplantısı’na (COP26) katılmak üzere İskoçya’ya gitmiş, daha sonra Londra’ya geçmişti.

Bakanın bir steak fiyatının maaşından daha fazla olduğu mekanı seçmesi eleştirilere neden oldu.

Mekanda altın kaplamalı etlerin fiyatı 850-1500 sterlin (11 bin-20 bin lira) arası değişiyor.

Nusret’in 11 milyon takipçisi olan TikTok hesabından paylaştığı görüntü bir süre sonra silinse de ekran görüntüleri ve kopyaları sosyal medyanın gündemine girdi.

Bakanın bulunduğu masada ne kadar hesap ödendiği ya da kimin tarafından ödendiği belli olmamakla birlikte, sosyal medyada bazı Vietnamlılar ülkenin yoksulluğuna rağmen böyle bir mekan seçildiğine dikkat çekerek “Vergilerim bunun için mi kullanılıyor” ifadesini kullandı.