Ünlü programcı, Nusret’te ödediği faturanın suçluluk duygusundan dört çanta sütyenle ‘kurtuldu’

Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde Londra’daki yeni restoranında bir steak için 1450 sterlin (17 bin 700 lira) ödemesiyle gündeme gelen TV ünlüsü Gemma Collins, bu abartılı harcama nedeniyle yaşadığı suçluluk duygusundan ötürü bir hayır kurumuna sütyenlerini bağışladı.

Fotoğraflar: Instagram

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Park Tower adlı otelde geçen ay açılan restoranı, yemeklerinden çok fiyatlarıyla gündeme gelmişti.

Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittiği restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmıştı. “Dört Red Bull için 44 sterlin (530 lira). Şaka” notuyla paylaşılan adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 700 lira) fiyatıyla Tomahawk steak olmuştu.

Twitter kullancıları hesabın fotoğrafını paylaşıp restoranın fiyatlarına tepki göstermişti. Bir kullanıcı fotoğrafı “Salt Bae’nin Türkiye’deki restoranına uçakla gidip yemek Londra’dakinden daha ucuz. Bir kola için 9 sterlin (107 lira), Tomahawk steak için 630 sterlin… Teşekkürler, almayayım” notuyla paylaşmıştı. Bir başka kullanıcı ise hesaptaki tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğunu yazmıştı.

Televizyonda realite programlarıyla ünlenen Collins BBC’de hazırladığı podcast’te Nusret deneyimini anlatmıştı. Ambiyansa ve deneyimine 10 üzerinden 10 puan verdiğini anlatan Collins “Hesap ayrı bir mesele. Görünce şoke oldum. Basında steak’im için 700 sterlin ödediğim yazıldı. Keşke… Aslında 1450 sterlin ödedim” demişti.

24 ayar altın kaplı steak yediğini belirten Collins ertesi gün ödediği hesapla ilgili kendini kötü hissettiğini anlatmış ancak sadece Nusret’le tanışmak için bile o kadar parayı gözden çıkarabileceğini söylemişti.

Yine podcast’inde konuya değinen Collins yaşadığı Nusret deneyimini övme konusunda ısrarlı davranarak “Hayatta bir kere karşınıza çıkacak bir fırsat” dese de bu kez suçluluk duygusunu ağır bastığını anlattı: “Dünyada açlıktan ölen insanlar var diye düşündüm. Ne yapabileceğimi düşünürken bir arkadaşım sütyenlerimi kanser ve açlıkla mücadele eden vakıflara bağışlamamı önderdi. Bütün sütyenlerimi ayıkladım ve dört çanta dolusu gerçekten güzel sütyeni hayır kurumuna bağışladım. Üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum.”