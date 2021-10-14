Nusret Londra yine fiyatlarıyla gündemde: Yuvarlak hesap yarım milyon lira

Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde Londra’daki yeni restoranı fiyatlarıyla ülkenin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Instagram

Et tuzlama hareketi sayesinde ‘Salt Bae’ lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Gökçe’nin Knightsbridge’deki Park Tower otelde bulunan restoranı geçen ay açılış yapmıştı.

Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittiği restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmıştı. “Dört Red Bull için 44 sterlin (530 lira). Şaka” notuyla paylaşılan adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 700 lira) fiyatıyla Tomahawk steak olmuştu.

Twitter kullancıları hesabın fotoğrafını paylaşıp restoranın fiyatlarına tepki göstermişti. Bir kullanıcı fotoğrafı “Salt Bae’nin Türkiye’deki restoranına uçakla gidip yemek Londra’dakinden daha ucuz. Bir kola için 9 sterlin (107 lira), Tomahawk steak için 630 sterlin… Teşekkürler, almayayım” notuyla paylaşmıştı. Bir başka kullanıcı ise hesaptaki tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğunu yazmıştı.

Restoranda altın kaplı Tomahawk steak için 1450 sterlin (17 bin 700 lira) ödemesiyle gündeme gelen TV ünlüsü Gemma Collins, bu abartılı harcama nedeniyle yaşadığı suçluluk duygusundan ötürü bir hayır kurumuna sütyenlerini bağışladığnı duyurmuştu.

Reddit’te isimsiz bir kullanıcının paylaştığı hesapla restoran yeniden fiyatlarıyla gündem oldu. 37 bin sterlinlik (465 bin lira) hesapta ‘aslan payı’ 30 bin sterlinle içkiye gitmiş. Bir şişe Petrus 1996, 9 bin 100 sterlin (114 bin lira), iki şişe Petrus 2003 şarap, 19 bin 900 sterlin (240 bin lira) ve iki şişe Dom Perignon rose 2006, 1620 sterlin (20 bin lira).

16 porsiyon baklava 400 sterlinlik (5 bin lira) fiyatıyla diğer bir dikkat çeken kalem. En ucuz yemek bir yan ürün olan patets püresi 12 sterlin (150 lira).

Servis ücreti olarak 4 bin 829 sterlin (60 bin 500 lira) alınmış.

Reddit kullancıları paylaşımla ilgili karışık tepkiler gösterdi. Biri hesabı ‘güpegündüz hırsızlık‘ olarak yorumlarken bir diğeri ‘zengin ve aptal olmanın sonucu’ diye değerlendirdi.

Birbaşka kullanıcı da bir şişe şaraba değerinin üç katı ödeme yapmanın anlamsızlığına dikkat çekti.

“İnsanlar neden sürekli bu b*ktan restorandan hesap görüntülerini paylaşıyor” diye isyan eden bir başka kullanıcı da “Zenginim ma yanı zamnda çok salağım ve zevksizim demenin bir yolu mu” diye sordu.

Bu arada Nusret çalışanlarına verdiği maaşta fiyatları kadar abartılı bir tavır sergiliyor mudur bilinmez ancak Londra restoranı için yaptığı ‘eleman aranıyor‘ duyurusunda bugün başvuru için son gün!