Nusret Londra’daki restoranına eleman arıyor

‘Nusret Gökçe’nin, fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Londra’daki restoranı eleman aradığını duyurdu.

Fotoğraf: Instagram

Et tuzlama hareketi sayesinde ‘Salt Bae’ diye tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde geçen ay açtığı restoran, yemeklerinden çok fiyatlarıyla konuşuluyor.

Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittiği restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmış, bir Red Bull’un 11 sterlin (135 lira), Türkiye’deki kasaplarda kilosu ortalama 200 liraya satılan Tomahawk steak’in 630 sterlinlik (7 bin 700 lira) fiyatı dikkat çekmişti.

Televizyon programlarıyla ünlenen Gemma Collins altın kaplı Tomahawk steak’e 1450 sterlin (17 bin 700 lira) ödediği için yaşadığı suçluluk duygusu nedeniyle hayır kurumlarına dört çanta dolusu sütyenini bağışladığını duyurmuştu.

Şimdi Knightsbridge’deki Park Tower otelde bulunan restoran eleman aramsıyla gündemde. Üç gün süreceği açıklanan işe alım sürecinde adayların bugün, yarın ve perşembe günü özgeçmişleriye birlikte restorana gitmesi isteniyor.

Restorana barmen, garson, tuvalet görevlisi, şef, ayak işlerine bakacak eleman ve bulaşıkçı aranıyor.