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Yaramazlara biraz batar!

Peker’den 10 bin dolar alan siyasi soruldu, Soylu havaya bakıp ıslık çaldı

TBMM’de İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bakan Süleyman Soylu’ya Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi soruldu. Soruyu yanıtlayamayan Soylu, sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Soylu’ya “Sayın Bakan 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla” dedi. Bunun üzerine Soylu şöyle yanıt verdi: “Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclis’in mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu’nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis’te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan… İşiniz gücünüz iftira, yalan.”


10 bin dolarla ilgili gelen diğer sorularsa şöyle;

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık: “Son altı aydır organize suç örgütü lideri Sedat Peter ifşa, itiraf ve iddialarda bulunuyor. Kamuoyunun merak ettiği sorular var.Bir mafya liderinin koruma kararının uzatılmasına neden onay verdiniz? Sedat Peker, ‘oluk oluk kanlarınızı akıtacağız’ diyerek, şehir şehir AKP’ye oy toplamak amacıyla miting yapıp tehditler savururken, hakkında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi var. 10 bin dolar alan siyasetçi kim, tartışması var. Sürekli soruluyor, bilinen ismi tekrarlayalım. Metin Külünk müdür bu kişi?”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: “10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması ile ilgili bütün AKP’li siyasetçi ve milletvekilleri zan altında. Nedir bu bilgiler, bu bilgileri bir yerde tutuyor musunuz? Şantaj için mi kullanacaksınız?”

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