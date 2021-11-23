Erdoğan: Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir yemek programına katıldı.
Cumhurbaşkanı burada özetle şunları söyledi:
* Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık.
* Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunuyla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz.