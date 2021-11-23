Buldan dahil 13 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Dövizdeki hızlı tırmanış en temel gıdalardan olan ekmek fiyatlarını da etkileyecek. İstanbul’da konuştuğumuz fırıncılar, Aralık 15’te ekmek fiyatının 3 lira olacağını söyledi. Ancak bu artışın bile onları kurtarmadığını belirterek ekmek fiyatının 4 lira olması gerektiğini ifade ettiler.