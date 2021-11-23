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Yaramazlara biraz batar!

Buldan dahil 13 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 13 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.

Meclis’e ulaşan 16 dosya, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.


Buldan’a ait iki, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’a ait üç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’e ait birer dosya bulunuyor.

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