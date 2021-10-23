Akşam Postası / 23 Ekim 2021

Erdoğan, 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için talimatı vermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’yla ilgili açıklamaları nedeniyle ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ”istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz” talimatı verdiğini duyurdu.
Eski danışman Davos anısını anlattı: Soros’la Erdoğan otel odasında görüşmüş
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kısa başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Takan, İsviçre’nin Davos kasabasında yaşadığı bir anıyı anlattı: “(George) Soros, Erdoğan ile otel odasında görüşmesini yaptı ve geldiği gibi sessizce otelden ayrıldı.”
Erdoğan memurlara seslendi: Görevinizi yaptığınız sürece kılınıza dokunamaz
ABD ‘Teklifimiz yok’ demişti: F-16’lar için ‘teknik çalışma’ başlatılmış
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin ‘teknik çalışma’ başlatıldığını söyledi.
Benzine yeni zam yolda
Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak.
Babacan: Bir inat uğruna dolar 10 liraya yaklaştı, avro 11’i geçti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı son faiz indirimlerini eleştirdi: “Olanların hepsi sadece bir inat uğruna.”
Çiftlik hayvanlarının kanında mikroplastik çıktı
İnsan sağlığını tehdit eden mikroplastiklere, çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında da rastlandı.
Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Baş ağrısı ne zaman ciddiye alınmalı?
İki önemli araştırma: Hamilelikte Covid-19 aşılarının düşükle bağlantısı yok
Önemli tıp dergilerinde yayınlanan iki araştırma Covid-19 aşılarının hamilelik öncesi ve esnasında güvenli olduğunu gösterdi.
Burçlara göre aşılanma oranları: Aslanlar başı çekiyor, son sırada akrepler var
TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentte almak istedikleri araziyle ilgili engellerin kalkması için valinin bypass edilip konunun doğrudan bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.
TÜGVA belgelerinden kısa kısa
Bill Gates, Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti
Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı ‘Lana‘ isimli kiralık süper yat, dün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.