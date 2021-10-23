Akşam Postası / 23 Ekim 2021

Erdoğan, 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’yla ilgili açıklamaları nedeniyle ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ”istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz” talimatı verdiğini duyurdu.

Eski danışman Davos anısını anlattı: Soros’la Erdoğan otel odasında görüşmüş

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Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kısa başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Takan, İsviçre’nin Davos kasabasında yaşadığı bir anıyı anlattı: “(George) Soros, Erdoğan ile otel odasında görüşmesini yaptı ve geldiği gibi sessizce otelden ayrıldı.”

ABD ‘Teklifimiz yok’ demişti: F-16’lar için ‘teknik çalışma’ başlatılmış

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin ‘teknik çalışma’ başlatıldığını söyledi.

Benzine yeni zam yolda

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak.

Babacan: Bir inat uğruna dolar 10 liraya yaklaştı, avro 11’i geçti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı son faiz indirimlerini eleştirdi: “Olanların hepsi sadece bir inat uğruna.”

Çiftlik hayvanlarının kanında mikroplastik çıktı

İnsan sağlığını tehdit eden mikroplastiklere, çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında da rastlandı.

İki önemli araştırma: Hamilelikte Covid-19 aşılarının düşükle bağlantısı yok

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Önemli tıp dergilerinde yayınlanan iki araştırma Covid-19 aşılarının hamilelik öncesi ve esnasında güvenli olduğunu gösterdi.

TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentte almak istedikleri araziyle ilgili engellerin kalkması için valinin bypass edilip konunun doğrudan bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

Bill Gates, Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı ‘Lana‘ isimli kiralık süper yat, dün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.