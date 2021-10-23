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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Ekim 2021

Erdoğan, 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’yla ilgili açıklamaları nedeniyle ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ”istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz” talimatı verdiğini duyurdu.

Eski danışman Davos anısını anlattı: Soros’la Erdoğan otel odasında görüşmüş

Fotoğraf: Reuters/arşiv

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kısa başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Takan, İsviçre’nin Davos kasabasında yaşadığı bir anıyı anlattı: “(George) Soros, Erdoğan ile otel odasında görüşmesini yaptı ve geldiği gibi sessizce otelden ayrıldı.”


Erdoğan memurlara seslendi: Görevinizi yaptığınız sürece kılınıza dokunamaz

ABD ‘Teklifimiz yok’ demişti: F-16’lar için ‘teknik çalışma’ başlatılmış

Fotoğraf: @tcsavunma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin ‘teknik çalışma’ başlatıldığını söyledi.

‘Kur şoku’ eczacıyı da vurdu: Yetişkin ilaçlarında da raflar boşaldı

Benzine yeni zam yolda

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak.

Babacan: Bir inat uğruna dolar 10 liraya yaklaştı, avro 11’i geçti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı son faiz indirimlerini eleştirdi: “Olanların hepsi sadece bir inat uğruna.”

Meme kanseriyle dokuz ay mücadele eden Şengül: Bize kaçıncı evrede diye sormayın

Çiftlik hayvanlarının kanında mikroplastik çıktı

İnsan sağlığını tehdit eden mikroplastiklere, çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında da rastlandı.

Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Baş ağrısı ne zaman ciddiye alınmalı?

İki önemli araştırma: Hamilelikte Covid-19 aşılarının düşükle bağlantısı yok

Fotoğraf: Pixabay

Önemli tıp dergilerinde yayınlanan iki araştırma Covid-19 aşılarının hamilelik öncesi ve esnasında güvenli olduğunu gösterdi.

Burçlara göre aşılanma oranları: Aslanlar başı çekiyor, son sırada akrepler var

Gökçek, 26,7 milyon liralık şirketi üçte birine özelleştirmiş

TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentte almak istedikleri araziyle ilgili engellerin kalkması için valinin bypass edilip konunun doğrudan bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

TÜGVA belgelerinden kısa kısa

Alec Baldwin’e dolu silah verilip güvenli olduğu söylenmiş

Bill Gates, Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı ‘Lana‘ isimli kiralık süper yat, dün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.

Babasının yemek yemediği için dövdüğü bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentteki almak istedikleri araziyle ilgili engellerin çözülebilmesi için valinin bypass edilip konunun direkt bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

TÜGVA belgelerinden kısa kısa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye’deki bütün vatandaşların hakkı olan kamu taşınmazlarını elde edebilmek için arkasına iktidarı alarak yerel yönetimlere baskı uygulamış.

Ekonomist Zelyut: Kur daha da yükselecek

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, AKP’nin faizleri düşürerek piyasayı saman alevi gibi canlandırmak istediğini ancak bunun yan etkisi olarak kurların yukarı çıktığını söyledi. Zelyut’a göre ‘hovardaca’ harcanan 128 milyar dolarla birlikte rezervlerin boşalması, Türkiye’yi kur artışını baskılayacak olan hamlelerden yoksun bıraktı.

Fitch: TL’yi savunmak için alan çok sınırlı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, “Türkiye’nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır” dedi.

Suruç katliamı davasında karar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde altı yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanık Yakup Şahin’e 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.