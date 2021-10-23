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Yaramazlara biraz batar!

Babacan: Bir inat uğruna dolar 10 liraya yaklaştı, avro 11’i geçti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı son faiz indirimlerini eleştirdi: “Olanların hepsi sadece bir inat uğruna.”

Fotoğraf: Diken

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan Merkez Bankası (MB), ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etmişti.


Kararın ardından dolar/TL 9,66, avro ise 11,20’nin üzerine kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini yeniledi.

Babacan partisinin İstanbul Kağıthane ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, MB’nin politika faizi kararını eleştirdi.

Babacan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Normal bir ülkede merkez bankalarının faiz kararı bu kadar belirsizlik kaynağı olmaz ama bizim ülkemizde bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes ‘bakalım faiz ne olacak’ diye bekliyor. Karar açıklandı ve Türk Lirası neredeyse yerin dibine battı. Dolar, 10’a yaklaştı. Avro ise 11’i geçti. Yani bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes tekrar tekrar fakirleşti.

Olanların hepsi sadece bir inat uğruna. Bir inat uğruna, mazlumların ahını alıyorlar şu anda. Bir inat uğruna, ayağında terlikleriyle mitinglerine gelen teyzeleri fakirliğe mahkûm ediyorlar.

Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda dolar kuru 2 lira 90 kuruştu. Dolar 1,5 lira bandındayken, o dönemki başbakan, yani Sayın Erdoğan, bazı bakanlar ve danışmanlar akıl almaz fikirleriyle ekonomiye müdahale teşebbüslerine başlamışlardı. Sonuçları görüyorsunuz. O gün bugündür Türkiye dikiş tutmuyor. O gün bugündür Türkiye ekonomisinin beli doğrulmuyor.”

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