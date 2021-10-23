Burçlara göre aşılanma oranları: Aslanlar başı çekiyor, son sırada akrepler var

ABD’nin Utah eyaletinde yetkililer burçlara göre aşılanma oranlarını açıkladı.

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Salt Lake Bölge Sağlık Departmanı’nın Twitter hesabından paylaştığı tabloda burçlar ve aşılanma oranları yer aldı.

Aşıyla ilgili uyarı mesajlarında da tıpkı Covid-19 tedbirlerini önemsemeye yol açan ‘önlem yorgunluğu’ olduğuna dikkat çeken yetkililer, aşıyı vatandaşların gündeminde tutmanın yeni ve farklı yollarını aradıklarını ve bu yüzden böyle bir paylaşım yaptıklarını belirtti.

Paylaşılan verilere göre aslan burçları yüzde 70’le aşılanma oranında başı çekiyor. İkinci sırada ise yüzde 67 ile kovalar var. Üçüncülüğü yüzde 59’la koçlar ve yaylar paylaşıyor.

Listenin devamı şöyle: Yengeç (yüzde 58), boğa (yüzde 56), ikizler (yüzde 55), terazi (yüzde 54), balık (yüzde 51), oğlak (yüzde 51), başak (yüzde 50), akrep (yüzde 46).

Salt Lake bölgesinde her iki aşısını olanların oranı yüzde 59.