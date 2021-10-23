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Yaramazlara biraz batar!

Bill Gates, Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı ‘Lana‘ isimli kiralık süper yat, dün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.

Fotoğraf: DHA

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin avro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi ‘Wayfinder’ da eşlik etti.


‘Wayfinder’da Gates’in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.

146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre ‘Lana’ isimli yatta dinlendikten sonra özel helikopteriyle İzmir’in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.

Doğrudan Meryem Ana Evi’ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti’ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.

Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris’te eski eşi Melinda ile ‘Leander G’ isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryem Ana Evi’ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.

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